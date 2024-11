Bruno Lage, mal acabou o jogo, no Monaco, reuniu os jogadores numa roda e fez um discurso emotivo aina no relvado. Mais tarde, em conferência de imprensa, o treinador explicou o que lhe ia na alma naquele momento.

«Temos objetivos muito claros nesta competição, disse-o antes deste jogo, antes de estarmos com 9 pontos. Nós queremos passar à fase seguinte da Liga dos Campeões e até ao final do ano temos objetivos muito claros também no campeonato. Queremos vencer os jogos todos, queremos chegar ao segundo lugar e reduzir a vantagem para o primeiro. E isso só conseguimos assim, a jogar com esta qualidade, com esta intensidade. Aquilo que queremos é que a vitória sobre o FC Porto e sobre o Estrela da Amadora as conseguíssemos prolongar no tempo. É isso o nosso foco, já está no próximo jogo com o Arouca», começou por referir.

Quanto ao significado da roda no final do jogo. «Foi um sinal de confiança, repetir aquilo que tinha dito ao intervalo. Sentíamos que o jogo era difícil, estávamos a jogar com um adversário muito difícil, muito competente. Vocês viram a verticalidade a velocidade que o adversário joga e a forma como procura as bolas na profundidade. Pedi-lhes que continuassem a acreditar naquilo que nós sentíamos. Senti que a equipa acabou bem a primeira parte, transmiti-lhes essa confiança. Dez minutos depois senti que a equipa precisava de nova energia e mudar algumas peças», prosseguiu.

A reviravolta acabou por acontecer com dois golos marcados por jogadores que saltaram do banco, Arthur Cabral e Amdouni. «A equipa acaba por ter uma boa resposta, marcámos dois golos muito bons, um deles infelizmente foi anulado. Nos últimos trinta minutos senti que tinha de fazer essa alteração até porque o Tino estava amarelado e senti que havia ali um espaço para preenchermos com o Zeki [Amdouni]. Fomos felizes, é um jogo muito equilibrado, sofremos nos nossos momentos, assim como o Monaco teve os momentos dele. Os avançados têm trabalhado muito e conquistámos estre três pontos com um golo do Pavlidis, com uma martelada do Arthur e com um golo do Zeki», acrescentou ainda.