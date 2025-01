À margem da conferência de antevisão ao duelo com a Juventus, em Turim, Bruno Lage retomou o tema do áudio da conversa com os adeptos, que remonta à noite de sábado.

Ainda que irritado por ser questionado sobre este assunto – depois de no domingo protagonizar uma conferência de imprensa – o treinador do Benfica não fugiu à pergunta.

«Tudo o que disse foi diante de 30 adeptos, com a intenção de defender o grupo. Quis defender os jogadores, dei o passo em frente. Falei ao tom da conversa, tive de falar alto para me fazer ouvir. Eu usei a mesma linguagem que estava a ser utilizada.»

«Ao meu lado, para que não restem dúvidas, estava toda a comitiva que viajou do jogo com o Casa Pia. Tinha ao meu lado o doutor Lourenço Coelho, ligeiramente atrás estava a equipa técnica e o staff do Benfica. Tinha os jogadores a sensivelmente 20 metros, ninguém saiu. Num espaço de um campo de futebol estavam mais de 100 pessoas a ouvir, com seguranças e polícias.»

«E, eventualmente, porque a conversa foi longa, não me espanta o surgimento de outros áudios. Estou completamente tranquilo. Quanto ao nome do adepto, era Diogo», argumentou.

Face à insistência dos jornalistas ao longo da conferência de imprensa, Bruno Lage recuou no discurso.

«Referi de situações que não podemos fazer, temos treinado e os problemas resolvem-se dentro do campo. Sei que passo temos de dar para sermos mais consistentes, precisamos de tempo para fazer crescer a equipa e há detalhes que não se resolvem apenas com o treino. E, como disse, este processo leva tempo.»

«Estou de consciência tranquila com aquilo que fiz», reforçou.

O Benfica ocupa a 21.ª posição, com dez pontos, menos dois do que a Juventus (17.ª). As águias precisam de um ponto para selar a presença no playoff. Este encontro está agendado para as 20h desta quarta-feira e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.