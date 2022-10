Anthony Taylor é o escolhido pela UEFA para arbitrar a deslocação do Benfica ao terreno do Maccabi Haifa, em jogo da sexta jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

O árbitro inglês será assistido pelos compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn. No VAR estarão Stuart Attwell e Dennis Higler.

Este, refira-se, será o quarto encontro de Taylor com o Benfica: o britânico esteve na vitória frente ao Eintracht Frankfurt, em 2018/19, e apitou o triunfo diante do Spartak Moscovo e o empate com o Dínamo Kiev na temporada passada.

O Benfica defronta o Maccabi Haifa, em Israel, na próxima quarta-feira, a partir das 20h00. As águias já estão apuradas, mas ainda podem terminar o grupo no primeiro lugar.