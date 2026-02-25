O Benfica vai receber 53,1 milhões de euros pela participação na Liga dos Campeões. Ao serem eliminadas pelo Real Madrid no play-off, as águias falharam o prémio de 11 milhões, terminando abaixo do valor arrecadado em 2024/25 (71,4 milhões), numa campanha encerrada nos "oitavos".

A presença na fase liga correspondeu a 18,6 milhões. Houve ainda 23,26 milhões provenientes do valor pilar, associado ao volume de mercado do respetivo país e ao coeficiente do clube no ranking da UEFA a 5 e 10 anos nas partes europeia (14,96 milhões) e não europeia (8,3 milhões), respetivamente.

Pelo desempenho na fase liga (três vitórias e cinco derrotas), o Benfica amealhou 2,1 milhões por vitória, num total de 6,3 milhões. Enquanto o 24.º lugar simbolizou um encaixe de 3,92 milhões, alcançar o play-off permitiu arrecadar mais um milhão.

Os 53,1 milhões conseguidos pelo Benfica na Champions ficam atrás dos 67 milhões já amealhados pelo Sporting, que vai disputar os “oitavos”. Caso atinjam os “quartos”, os leões arrecadam, pelo menos, mais 12,5 milhões.