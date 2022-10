Quem olhar para o resultado, pode achar que esta é uma grande vitória do Benfica, sim, mas que foi construída com muita inspiração, sim, mas também muito trabalho. Ora, em parte isso não deixa de ser verdade, mas não convém deixarmo-nos enganar pelo resultado: a águia foi muito melhor do que esta Velha Senhora.

E mesmo com mais sofrimento do que era necessário, os encarnados carimbaram pelo segundo ano consecutivo o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Mais prestígio e mais milhões, portanto.

A noite no Estádio da Luz – em dia de aniversário, o 19.º – começou por ser de sonho, passou por um susto, mas acabou em bem.

Mas já lá vamos.

Schmidt repete fórmula Aursnes

Começou por ser uma solução de recurso, mas, pelo menos por agora, Fredrik Aursnes titular no lado esquerdo do meio-campo das águias parece que veio para ficar. David Neres recuperou a tempo para o clássico, entrou bem com o FC Porto e até mereceu elogios de Schmidt, mas o técnico alemão voltou a confiar em Aursnes para o embate com os italianos.

O norueguês deu maior equilíbrio ao setor intermédio das águias e permitiu (ainda) mais liberdade para Rafa, o homem que sozinho virou a defesa da Juventus de pernas para o ar.

António Silva, estreia na continência

Antes disso, no entanto, e depois de 15 minutos mais expectantes de parte a parte, António Silva abriu o marcador e desbloqueou o duelo entre portugueses e italianos. Foi a estreia do jovem defesa luso a marcar pela equipa principal nas águias, com direito a continência nos festejos.

O Benfica, já ligeiramente superior, cresceu, mas sofreu um revés, quando a Juventus empatou na sequência de uma bola parada – tal como havia acontecido em Turim.

O golo de Vlahovic acordou definitivamente a águia. De tal forma que a igualdade bianconera durou apenas sete minutos: João Mário, de penálti, fez o 2-1.

E a partir daí, diga-se, houve muito Benfica. A Juventus, individualmente, de há uns anos a esta parte já não é a mesma, e coletivamente a diferença é gritante. E não teve andamento para a águia de Roger Schmidt.

João Mário e Aursnes foram clínicos como sempre, irrepreensíveis na tomada de decisão e no equilíbrio da equipa – aí com o auxílio de Enzo.

A noite de Rafa… até ao sofrimento

E na frente, Rafa esteve intratável. Com espaço, o internacional português é sempre uma dor de cabeça, e se estiver em dia sim, torna-se quase indefensável em campo aberto.

Foi com espaço, aliás, que o 27 da Luz fez o 3-1 ainda antes do intervalo, de calcanhar, depois de uma combinação com João Mário. Na segunda parte, para dar mais alegria à festa, Raf ‘picou’ sobre Szczesny e fez o 4-1. Aos 50 minutos, o Benfica goleava a Juventus.

Uma Juventus perdida, de resto, e que se mostrava incapaz de esboçar uma reação. Os encarnados foram somando ocasiões, Rafa falhou o hat-trick de baliza aberta, e depois a vitória das águias desequilibrou-se… mas não caiu.

É que Milik ficou esquecido na área e reduziu aos 77 minutos, antes de McKennie gelar a Luz dois minutos volvidos, com o 4-3.

De montanha-russa para os oitavos

Aos 60 mil adeptos presentes na Luz estava a ser-lhes vendida uma festa de arromba, mas de repente viram-se numa viagem de montanha-russa. Agora, só precisavam de ajudar os homens de Schmidt só precisavam de sobreviver a ela durante pouco mais de dez minutos.

E conseguiram. Aqui e ali com alguns calafrios – Gatti ficou a centímetros do empate de bola parada –, e acima de tudo com muita culpa própria.

É que Rafa, por exemplo, voltou a desperdiçar o quinto na cara de Szczesny, atirando ao poste, e a festa da águia foi-se adiando.

O Benfica podia ter goleado a Juventus, teve momentos de brilhantismo, mas acabou a sofrer. Perante tamanha superioridade mostrada, isso não belisca esta vitória, além do apuramento.

Agora, segue-se o Maccabi. O primeiro lugar ainda é possível, mas é preciso que a Juventus puxe do orgulho ferido para travar um PSG que parece imbatível.