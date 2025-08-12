A Figura: Schjelderup, estreia a marcar na Europa

Antes do jogo, a principal dúvida na cabeça dos adeptos prendia-se com a titularidade, ou não, do norueguês. A verdade é que Lage deixou Aktürkoglu no banco e a decisão revelou-se acertada. Aos 19 minutos assistiu Aursnes para o 1-0 e pouco depois colocou pela primeira vez na carreira uma bola no fundo da baliza, no que às competições europeias diz respeito. Na segunda parte desapareceu ligeiramente, mas foi a tempo de atirar uma bola à trave da baliza do Nice.

O Momento: Aursnes dá vantagem ao Benfica

Decorria o minuto 19 do encontro, quando a dupla norueguesa entrou em ação pela primeira vez. O passe de Barrenechea foi «meio golo» e o que se seguiu foi uma finalização repleta de classe camisola oito. Este lance acabou por ser decisivo para o desfecho do jogo, tendo em conta a melhor entrada do Nice.

Outros destaques:

Enzo Barrenechea

O cérebro do meio-campo encarnado e claramente um dos melhores elementos nos primeiros 45 minutos. Salta à vista o passe que permite a Schjelderup assistir Aursnes para o 1-0, mas o médio argentino esteve em todo o lado e todas as jogadas passaram-lhe pelos pés.

Aursnes

Fica a questão mais do que óbvia: Aursnes faz alguma coisa mal? A partir do lado direito fez a diferença na projeção ofensiva das águias e dentro da área apareceu para dar vantagem ao Benfica, a passe de Schjelderup. Para juntar a um primeiro tempo muito bem conseguido, o norueguês ainda assistiu o compatriota para o 2-0.

Clauss

Um dos elementos mais desestabilizadores da equipa do Nice. Além da capacidade ofensiva, o experiente lateral francês ofereceu muito ao jogo dos visitantes e teve nos pés a grande oportunidade de golo da sua equipa no encontro. Ainda no decorrer da primeira parte, um remate de pé direito levou a bola até ao poste direito da baliza de Trubin, que estava completamente batido, mas foi feliz na direção da mesma.

Prestianni

Não foi titular e até nem esteve muito tempo em campo, mas mexeu com o jogo numa altura em que tudo parecia ter arrefecido, não apenas nas quatro linhas. Algumas arrancadas trocaram as voltas à defensiva do Nice e acabaram por empolgar as bancadas da Luz, faltando apenas o nome na lista de marcadores, ou na de assistentes.