O Benfica vai reencontrar o Mónaco no «play-off» de acesso aos «oitavos» da Liga dos Campeões. Na 5.ª jornada da fase Liga, no final de novembro, as águias triunfaram no principado, por 2-3, muito graças à inspiração de Di María.

Estes duelos – agendados para o Mónaco a 11 ou 12 de fevereiro, e para a Luz no dia 18 ou 19 – encaixam entre a receção ao Moreirense, a visita ao Santa Clara e a receção ao Boavista.

Quanto ao Mónaco – 3.º classificado da Ligue 1 – vai receber o Benfica depois da visita ao líder PSG. No «intervalo» da eliminatória europeia, os monegascos recebem o Nantes (14.º).

Segue-se o quarto e quinto capítulo do duelo entre Benfica e Mónaco. Em 2014, na fase de grupos da Champions, houve nulo no principado e triunfo português na Luz, com golo de Talisca (1-0). Em suma, o Mónaco nunca derrotou as águias.

Quem seguir em frente vai medir forças com Liverpool ou Barcelona, primeiro e segundo classificado da fase Liga da Champions, respetivamente.

De recordar que, há uma semana, o Benfica foi derrotado pelos catalães em plena Luz, por 4-5. Por sua vez, o Mónaco venceu o Barcelona na jornada inaugural (2-1).

O sorteio das restantes eliminatórias realiza-se a 21 de fevereiro. Os «oitavos» jogam-se entre 4 e 12 de março.

Por agora, é possível adiantar que, nos quartos de final – em abril – o Benfica pode encontrar o Sporting. Para tal, os leões teriam de eliminar Dortmund e Aston Villa ou Lille.

Quanto às meias-finais, o destino dos rivais lisboetas seria cruzado com uma das seguintes equipas: Celtic, Bayern Munique, Feyenoord, Milan, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Inter Milão ou Arsenal.

A final da Champions está agendada para 31 de maio, em Munique.