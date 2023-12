O Benfica partiu, esta segunda-feira, para a Áustria, onde vai defrontar o Salzburgo, no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões.



Entre a comitiva encarnada, nota para Bernat, Bah e David Neres, todos lesionados. Por sua vez, António Silva está suspenso depois de ter sido expulso na partida contra o Inter de Milão e não seguiu viagem.



Arthur Cabral, que esteve envolvido numa polémica com os adeptos encarnados depois da partida com o Farense, faz parte dos eleitos de Schmidt.



O Benfica tem, recorde-se, de vencer por dois golos o campeão austríaco para seguir para a Liga Europa.

Lista de convocados do Benfica:

Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares e Kokubo;

Defesas: Otamendi, João Victor, Jurasek, Morato, Tomás Araújo,

Médios: Aursnes, Kokcu, Chiquinho, Florentino, João Neves, João Mário,

Avançados: Di María, Rafa, Gonçalo Guedes, Tiago Gouveia, Musa, Tengstedt, Arthur Cabral.