Um momento de profunda infelicidade alheia foi suficiente para o Chelsea se estrear a vencer na fase liga da Champions, impondo a segunda derrota do Benfica na prova (1-0). Num encontro de intensidade intermitente, por vezes desequilibrado por demérito das águias, Richard Ríos voltou no “olho do furacão”.

Para o regresso a Stamford Bridge e à Champions – mais de cinco anos depois – José Mourinho devolveu Schjelderup ao banco de suplentes, apostando em Enzo Barrenechea, com Sudakov e Lukebakio como extremos.

No Chelsea, Enzo Maresca alinhou com Gusto, Badiashile, Buonanotte, Alejandro Garnacho e Tyrique George, em detrimento de Reece James, Jorrel Hato, Andrey Santos, Estêvão e João Pedro.

Recorde a história do quinto duelo entre águias e “Blues”.

Enquanto o Chelsea se ajustava à pressão adiantada do Benfica, os adeptos da casa abrilhantaram a noite com cânticos dedicados a José Mourinho. Pouco emotivo na linha lateral, o “Special One” acenou e esboçou um sorriso, motivando milhares de aplausos.

Entretanto, Enzo Fernández ensaiou uma oportunidade ao quinto minuto, mas foi Lukebakio quem assinou o primeiro remate enquadrado. Volvidos três minutos, o extremo rececionou à esquerda e apontou ao poste mais próximo, mas Robert Sánchez desviou para o ferro.

Apesar do arranque promissor das águias – organizadas atrás e criteriosas na transição ofensiva – os anfitriões agarraram a batuta e frustraram os comandados de Mourinho. Por norma com Pedro Neto, Enzo Fernández e Garnacho em evidência, os “Blues” deixaram vários avisos até atingirem a vantagem. Quis o (cruel) destino que Richard Ríos desperdiçasse uma boa oportunidade aos 17m – recebeu no coração da área, mas atirou fraco à figura Sánchez – e assinasse um autogolo no minuto seguinte.

Na sequência de novo cruzamento desferido por Pedro Neto, Garnacho isolou-se ao segundo poste e apontou ao meio, forçando o desvio fatal.

Na reação, Dedic acelerou pela direita, entrou na área e serviu Pavlidis, “engolido” pela muralha azul. E pouco mais se viu do Benfica até ao intervalo. Quando se esperava uma resposta ambiciosa, as águias amedrontaram-se e viabilizaram a gestão do Chelsea.

Em contracorrente, Lukebakio destacava-se pela importância no momento defensivo e pela afinação na transição adiantada. Era caso único.

Até à pausa, os londrinos acumularam oportunidades e “adormeceram” a contenda, enquanto o Benfica era incapaz de reter a posse ou encontrar a via do ataque. Escassas de ideias, tensas e paulatinamente desorganizadas, as águias afastaram-se da rota do empate.

Londrinos saltam na tabela

Se Lukebakio foi o mais interventivo até ao intervalo, Aursnes fez de Pavlidis na etapa complementar. Isto porque o médio nórdico surgiu solto à esquerda, na área, por três ocasiões. Todavia, ora em fora jogo, ora travado por Sánchez ou Reece James.

Pelo meio, as trocas de José Mourinho rejuvenesceram o Benfica. Em todo o caso, o Chelsea tornou-se compacto, defendendo com todos e até oferecendo sucessivas bolas paradas. Num duelo interessante a espaços, a turma de Maresca capitalizou o azar de Richard Ríos e desacelerou sempre que possível.

A primeira vitória na Champions deixa Pedro Neto e companhia no 17.º lugar da fase liga, reforçando o pelotão de 15 equipas. Segue-se a receção ao Liverpool – líder da Premier League – na tarde de sábado (17h30). O regresso à Champions está agendado para 22 de outubro (20h), aquando da receção ao Ajax (35.º).

Quanto ao Benfica, cai para 30.º, acompanhando Newcastle, Villarreal, PSV, Nápoles, Ath. Bilbao, Mónaco e Kairat no lote dos participantes sem pontos. Segue-se a visita ao FC Porto – líder invicto do campeonato – no domingo (21h15).

Depois do Chelsea, as águias voltam à Champions na noite de 21 de outubro (20h), em Newcastle.

A Figura: Pedro Neto

Dotado de pulmões sem fim, puxou dos galões para tricotar no ataque e desmontar a defesa encarnada, protagonizando as melhores oportunidades. Aliás, o autogolo de Ríos surge na sequência de um cruzamento do extremo. Fixo ao corredor direito – espreitando o meio para raros remates – o internacional luso foi totalista e acertou 19 passes em 25 tentados. E ganhou quatro de nove duelos.

Acompanhado por Garnacho e Enzo Fernández, Pedro Neto é titular intocável nos “Blues” graças à velocidade, combatividade, técnica, inteligência e resistência.

O Momento: rio de amargura, minuto 18

Pouco depois de desperdiçar uma boa oportunidade, Richard Ríos fuzilou a própria baliza. Após o derradeiro apito, o médio colombiano liderou o agradecimento aos adeptos, visivelmente emocionado. E foi “abraçado” pela maré encarnada, quando o Benfica procura porto seguro para a alma.

Negativo: águia inofensiva antes do Dragão

A reação à desvantagem foi efetivada quando o Chelsea permitiu, a partir dos 80m. Os londrinos recuaram e geriram, reforçando a esperança forasteira. Todavia, sem poder de fogo. Esta noite voltou a faltar consistência, sobretudo na construção, um dos fatores decisivos para o Clássico de domingo.