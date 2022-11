A fase de grupos histórica do Benfica nesta edição da Liga dos Campeões valeu aos cofres da SAD encarnada mais de 60 milhões de euros. Para ser mais específico, 61,04 milhões de euros.

Com o apuramento selado na semana passada com a vitória ante a Juventus, as águias já haviam garantido 58,3 milhões.

Com o triunfo «gordo» desta noite em Haifa, o clube da Luz juntou a esse valor mais 2,8 milhões de euros. Essa é, de resto, a quantia que vale cada triunfo na Prova Milionária.

Feitas as contas, o Benfica conseguiu 38,38 milhões de euros só pelo apuramento para a fase de grupos. Depois, mais 9,6 milhões de euros pela qualificação para os oitavos de final, aos quais se juntam 13,06 milhões de euros pelos resultados obtidos: quatro vitórias e dois empates.