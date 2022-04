Champions: os convocados do Benfica para o jogo com o Liverpool

O Benfica divulgou, esta terça-feira, a convocatória para o jogo contra o Liverpool, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



Nélson Veríssimo chamou 24 jogadores para o duelo contra os ingleses. As presenças de Tomás Araújo e de Adel Taarabt, recuperado de lesão, são as principais notas em comparação com os eleitos do encontro diante do Sp. Braga, da passada sexta-feira.



O Benfica-Liverpool joga-se esta terça-feira, às 20h00, na Luz e poderá seguir tudo AO MINUTO, aqui.



Os convocados do Benfica:

Garda-redes: Odysseas e Helton;

Defesas: Vertonghen, Otamendi, Gilberto, André Almeida, Grimaldo, Valentino, Morato e Tomás Araújo;

Médios: Julian Weigl, Everton, Gil Dias, Diogo Gonçalves, Adel Taarabt, Meïte, Rafa, João Mário, Nemanja e Paulo Bernardo;

Avançados: Darwin, Seferovic, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.