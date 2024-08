O Benfica vai iniciar a participação na fase de liga da nova Champions a 19 de setembro na Sérvia diante do Estrela Vermelha. A partida, agendada para uma quinta-feira, terá início às 17h45 de Portugal continental.

Depois da estreia na prova, as águias têm dois jogos seguidos na Luz: a 2 de outubro frente ao Atlético Madrid e a 23 de outubro diante do Feyenoord.

O duelo com o Barcelona, também no Estádio da Luz, será o penúltimo do Benfica, que encerra a participação na fase de liga a 29 de janeiro em Turim frente à Juventus.

OS HORÁRIOS DO BENFICA NA CHAMPIONS:

1) Estrela Vermelha (fora): 19 de setembro às 17h45

2) Atlético Madrid (casa): 2 de outubro às 20h00

3) Feyenoord (casa): 23 de outubro às 20h00

4) Bayern Munique (fora): 6 de novembro às 20h00

5) Mónaco (fora): 27 de novembro às 20h00

6) Bolonha (casa): 11 de dezembro às 20h00

7) Barcelona (casa): 21 de janeiro às 20h00

8) Juventus (fora) 29 de janeiro às 20h00