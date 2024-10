A receção do Benfica aos neerlandeses do Feyenoord, marcada para as 20h00 de quarta-feira, vai contar com arbitragem do turco Umut Meler.

Trata-se de um árbitro que foi notícia há um ano depois de ter sido agredido, em campo, por um presidente de um clube, em jogo da liga turca, além de ter estado, há menos de um mês, no Estádio da Luz a apitar o Portugal-Croácia na Liga das Nações.

No jogo de quarta-feira, Umut Meler vai contar com o apoio de Kerem Ersoy e Ibrahim Çaglar Uyarcan, enquanto o inglês David Coote será o vídeoárbitro de serviço.

O Benfica chega a esta terceira jornada depois de ter vencido o Estrela Vermelha (2-1), fora, e o Atlético Madrid (4-0), em casa, enquanto o Feyenoord perdeu, em casa, com o Bayer Leverkusen (0-4), antes de vencer em casa do Girona (3-2).