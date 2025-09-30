Para o regresso a Stamford Bridge, José Mourinho devolve Schjelderup ao banco de suplentes, apostando em Enzo Barrenechea. O treinador do Benfica explicou que deixou Leandro Barreiro no banco a pensar no desenrolar do encontro, enquanto Sudakov e Lukebakio deverão aproveitar a oportunidade para criar oportunidades.

«Conheço este ambiente, se o Chelsea tiver bola vai-nos empurrar para trás, temos de dar liberdade ao Sudakov e ao Lukebakio. O Barreiros, estando no banco, pode fazer qualquer das posições no meio-campo. Temos de criar oportunidades e arriscar, temos de obrigar o Chelsea a olhar para a defesa», disse José Mourinho à Sport tv.

No Chelsea, Enzo Maresca retirou Reece James, Jorrel Hato, Andrey Santos, Estêvão e João Pedro, entregando a titularidade a Gusto, Badiashile, Buonanotte, Garnacho e Tyrique George.

Onze do Benfica: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Enzo Barrenechea; Lukebakio, Aursnes e Sudakov; Pavlidis.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Diogo Ferreira, Obrador, Ivanovic, Barreiro, Schjelderup, Henrique Araújo, Tomás Araújo, Gonçalo Oliveira, João Veloso, João Rego e Diogo Prioste.

Onze do Chelsea: Roberto Sánchez, Gusto, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Buonanotte e Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernández e Garnacho; George.

Suplentes do Chelsea: Merrick, Jorgensen, Gittens, João Pedro, Hato, Reece James, Acheampong, Marc Guiu, Estêvão, Roméo Lavia e Walsh.

O árbitro alemão Daniel Siebert dirige a partida, auxiliado por quatro compatriotas e um polaco. Este encontro da segunda jornada da fase liga da Champions é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?