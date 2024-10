Seis jogos, seis vitória. Qual é o segredo do «Lage effect»? Pôr as peças no lugar certo? Por exemplo, Aursnes no meio-campo, a posição que ocupou durante quase toda a carreira até chegar ao Benfica?

Questionado sobre a fórmula do sucesso, o técnico das águias recusou fazer comparações com o passado, mas partilhou, na antevisão ao jogo com o Feyenoord para a Champions, uma das mais-valias que a equipa técnica que lidera trouxe com ela.

«A nossa forma de trabalhar é que é importante. Não fazer comparações com o passado. A nossa forma de trabalhar é olhar para determinados jogadores e perceber que contributo podem dar à equipa em determinadas posições. Há vários jogadores que podem desempenhar mais do que uma função. O ponto de partida é haver um entendimento muito grande do rendimento dos jogadores. E, depois, sermos assertivos com eles. O Fredrik acabou de dizer que vão para dentro de campo com uma ideia muito clara daquilo que pretendemos. Foi isso que preparámos até agora. Amanhã vamos ter duas conversas com os jogadores e quando o jogo começar, o jogo é deles e eles é que têm de pôr em prática todo o nosso trabalho enquanto equipa técnica e a qualidade deles enquanto jogadores e enquanto equipa», disse Bruno Lage.

A par do crescimento do Benfica desde que Lage assumiu a equipa no início de setembro no mês passado está o rendimento individual dos jogadores, como tem sido o caso de Kökcü, que nesta quarta-feira vai defrontar a antiga equipa. «Estamos muito satisfeitos com ele. Por isso é que o Benfica o foi buscar e eu fico feliz por ter um jogador com a sua competência no plantel e ao serviço da equipa», referiu Lage em resposta a uma questão de um jornalista dos Países Baixos.