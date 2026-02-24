Confirmado: Prestianni viaja com a equipa para Madrid
Argentino ainda acalenta esperanças de poder ser opção para José Mourinho
O Benfica partiu esta manhã para Madrid, para realizar a segunda mão do play-off de Liga dos Campeões. Integrado na comitiva encarnada seguiu Prestianni, como já se esperava. Agora, porém, está confirmado.
O argentino surgiu no aeroporto entre Simão Sabrosa e Mário Branco, os dois homens fortes do futebol encarnado.
Mourinho foi o primeiro a passar pela zona de embarque e foi muito aplaudido pelos adeptos. Seguiram-se Sudakov e Trubin, os primeiros atletas a sair do autocarro em direção ao avião.
Refira-se que o Benfica viaja a partir das 10.30 horas para a capital espanhola, onde deve chegar cerca de uma hora depois. Esta quarta-feira, a formação encarnada defronta o Real Madrid, às 20 horas.
Lista de convocados:
Guarda-redes:
Trubin, Samuel Soares
Defesas:
Dedic, Bah, Tomás Araújo, António Silva, Gonçalo Oliveira, Lopes Cabral, Dahl e José Neto;
Médios:
Barrenechea, Aursnes, Richard Rios, Manu Silva, Leandro Barreiro,
Avançados:
Lukebakio, Sudakov, Schjelderup, Ivanovic, Rafa Silva, Pavlidis, Anísio Cabral, Prestianni