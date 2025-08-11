Samuel Dahl foi o jogador escolhido para falar aos jornalistas na antevisão da partida do Benfica frente ao Nice para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Champions.

Questionado sobre os seis meses ao serviço do Benfica, o defesa sueco diz estar mais confiante do que quando chegou e quer deixar uma marca no clube, como fez Álvaro Carreras.

«Quando vim para aqui, estava focado em tentar treinar bem e ter o máximo número de minutos possível. É o mesmo plano que tenho para agora e quero mostrar que mereço o meu lugar, e a diferença é que estou mais confortável, com mais confiança», começou por dizer Dahl.

«Carreras foi um grande jogador quando esteve aqui e deixou a sua marca, uma boa marca, e eu quero deixar a minha marca também. Mas eu sou um jogador diferente e espero conseguir mostrar a toda a gente isso e fazer pelo menos o mesmo que ele conseguiu fazer, quero sempre ser a melhor versão de mim mesmo», acrescentou.

O campeonato já começou em Portugal, mas ainda não para o Benfica. No entanto, o sueco já sabe o que pretende da nova temporada.

«Espero terminar esta época de forma diferente, todos queremos um final diferente, estivemos perto mas infelizmente não o suficiente. Vamos fazer tudo em nosso poder para sermos melhor este ano», concluiu.