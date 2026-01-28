Benfica
Dahl: «Só percebi que precisávamos de um golo quando vi o Trubin subir»
Samuel Dahl, jogador do Benfica, em declarações aos jornalistas na zona mista do Estádio da Luz após a vitória sobre o Real Madrid por 4-2:
Como viveu aquele último segundo do jogo? Ainda acreditava?
«Nem consigo descrever essa momento. Quando vi o Trubin a subir percebi que talvez precisássemos de um golo e conseguimo-lo. Fico muito feliz por ele, por nós e por toda a gente que gosta do Benfica. Foi uma noite incrível.»
Não percebeu do banco que o Benfica ainda precisava de um golo?
«Eu não tinha percebido, mas depois entendi quando vi toda a gente a gritar para subirmos e especialmente quando o Trubin subiu no livre percebi: OK, precisamos de um golo.»
Este foi o melhor jogo da época do Benfica?
«Com este final, tenho de dizer que sim. Sim. Tão simples quando isso.»
Quem prefere defrontar no play-off? Real Madrid ou Inter?
«É uma pergunta difícil. As duas equipas são incríveis e são difíceis de defrontar. Não tenho uma resposta para isso.»
