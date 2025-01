No rescaldo ao triunfo do Benfica sobre a Juventus, por 0-2, em Turim, na última jornada da fase Liga da Champions, Di María falou aos jornalistas.

«Precisávamos de ganhar, fizemos um bom jogo, num estádio muito difícil e contra um adversário complicado. Foi uma vitória merecida.»

[Áudio de Bruno Lage] «Não ouvi o áudio e isso pouco me interessa. Estamos unidos e tentamos vencer sempre, como fizemos com a Taça da Liga. Estamos unidos e hoje [quarta-feira] foi a prova. Continuamos com o treinador, não houve qualquer mudança, queremos trabalhar da forma que nos exige e seguir as indicações que nos dá. Por vezes relaxamos nos jogos, mas temos demonstrado a nossa qualidade.»

«Estamos sempre com os adeptos, é nomal que não estejam contentes quando não ganhamos. Sentimos sempre o apoio deles, o importante é seguirmos mais unidos do que nunca e temos muitos objetivos importantes para atingir.»

«Renovação? Penso no dia a dia, estou feliz em Lisboa, com a minha família.»