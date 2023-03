O Benfica vai defrontar o Club Brugge, esta terça-feira, no estádio da Luz, numa partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Os encarnados partem para este jogo com uma vantagem de dois golos alcançada na Bélgica. Os golos das águias em Bruges foram anotados por João Mário e David Neres.



O jogo terá transmissão na TVI, a partir das 20h00, e pode segui-lo aqui em direto, no Maisfutebol.