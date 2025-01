Nos últimos minutos da conferência de antevisão ao duelo com a Juventus, em Turim, Bruno Lage foi questionado sobre a vontade de continuar no comando técnico do Benfica. A pergunta surgiu no seguimento dos comentários tecidos pelo treinador, na noite desta terça-feira, sobre o áudio da conversa com os adeptos, na noite de sábado.

«Se fez a viagem para Itália para saber se coloco o meu lugar à disposição, perdeu a viagem. Não pense nisso. Sei o que fazer. Temos de continuar a trabalhar», atirou, esboçando um sorriso, de forma a atenuar a tensão dos minutos anteriores.

O Benfica ocupa a 21.ª posição, com dez pontos, menos dois do que a Juventus (17.ª). As águias precisam de um ponto para selar a presença no playoff. Este encontro está agendado para as 20h desta quarta-feira e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.