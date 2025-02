Declarações de Florentino Luís depois da vitória do Benfica no Monaco (1-0), em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões:

Sobre o jogo:

«O objetivo, que era a vitória, foi conseguido, podíamos ter feito mais golos, mas estamos com um pensamento positivo. Levamos um bom resultado para a segunda mão, sabemos que nada está resolvido, mas demos um passo em frente».

Lesão de Di María, o que nos pode dizer?

«Isso é uma questão que não me cabe a mim responder, cabe ao posto médico. É um grande jogador, quando está em campo faz a diferença, esperemos que possa voltar o mais rápido possível».

Viu um amarelo que o afasta do segundo jogo. Sentiu-se condicionado?

«Infelizmente não vou poder estar no jogo da segunda mão, mas estava um pouco condicionado, o jogo estava a passar muito ali pelo meio, estava a haver muitos duelos. Tive de atuar com mais precaução e pedi a substituição para não ver segundo amarelo».

Como é que está Pavlidis? Ele tem sido determinante nos últimos jogos da Champions e esta noite voltou a marcar…

«Não é só o Pavlidis, todos os jogadores são importantes. Claro que os golos dão confiança, ele é um avançado, mas o trabalho que a equipa está a fazer está a ser muito importante porque dá confiança a todos e estamos no bom caminho».