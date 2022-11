Gonçalo Ramos, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Eleven após a vitória sobre o Maccabi Haifa por 6-1 e o consequente apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões no topo do Grupo H:

[Porque é que saiu na primeira parte?]

«Ainda não consigo dizer. Foi um pequeno toque, ainda vou ser avaliado mas não há-de ser nada.»

[Como se explica o que aconteceu?]

«Viemos preocupados em ganhar. Depois, no final, sentimos que era possível e fomos à procura de mais golos e conseguimos.»

[Mensagem do balneário e do treinador era terminar o grupo no primeiro lugar?

«O principal objetivo era ganhar o jogo e com o decorrer do jogo vermos o que podia acontecer. Sentimos que estava ao nosso alcance e continuámos com o pé no acelerador»