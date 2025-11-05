Grimaldo, capitão do Bayer Leverkusen e ex-Benfica, falou à flash da Sport tv após o triunfo na Luz, na quarta jornada da fase liga da Champions (1-0).

«Estou contente pela vitória, foi um jogo muito difícil para nós. Na primeira parte não conseguimos pressionar. Mas tivemos as nossas oportunidades e, na segunda parte, fizemos o golo da vitória e soubemos sofrer.»

«O Benfica joga bem, hoje fizeram um grande jogo. Acredito que vão ganhar o campeonato. Estou sempre a torcer pelo Benfica, tento acompanhar todos os jogos.»

«Regresso? Vamos ver. No futebol tudo pode acontecer. Tenho uma relação muito boa com o presidente Rui Costa.»