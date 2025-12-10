José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Nápoles por 2-0 na 6.ª jornada da fase de liga da Champions:

Jovens cresceram a ouvir os feitos do José Mourinho na Europa. O sonho dos benfiquistas é voltar a ver conquistas europeias e há muita gente que diz que só mesmo com José Mourinho isso é possível. Não é muita pressão também para si?

«Não, porque é uma pressão irrealista. A ambição dos benfiquistas é a mesma que eu tenho. Mas num momento como este em que ainda estamos fora [da zona de acesso ao play-off]… Estou contente com o jogo e já está. E estou contente com este, com o jogo com o Sporting, contente com a maneira como a equipa vai crescendo e escondendo as suas limitações e com outras soluções que vão aparecendo a pouco e pouco.

Temos um perfil de equipa humilde, que leva paulada de tudo quanto é lado, mas que continua tranquilamente a sua caminhada. Há 15 dias estávamos mortos na Champions e agora estamos vivos. Ainda estamos com a cabeça debaixo de água, mas estamos na luta pela sobrevivência. Agora interrompemos e fixamo-nos nas competições internas. Teremos três competições até voltar a Champions.»