Dia de decisões para o Benfica.



Os encarnados vão entrar em campo em Eindhoven frente ao PSV para discutirem a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.



Além do PSV-Benfica, há mais dois jogos do play-off de entrada na Champions: Ferencvaros-Young Boys e Ludogorets-Malmo.



Mas há mais futebol para ver sobretudo da Taça da Liga inglesa com destaque para o Fulham de Marco Silva que visita a casa do Birmingham e para a deslocação da armada lusa dos Wolves, liderada por Lage, à casa do Nottingham Forest de Tobias Figueiredo, João Carvalho e Cafú.



Os jogos desta terça-feira



Play-off da Liga dos Campeões:



PSV-Benfica, 20h00

Ludogorets-Malmo, 20h00

Ferencvaros-Young Boys, 20h00



Taça da Liga inglesa



Birmingham-Fulham, 19h45

Norwich-Bournemouth, 19h45

Oldham-Accrington, 19h45

Swansea-Plymouth, 19h45

Barrow-Aston Villa, 19h45

Blackpool-Sunderland, 19h45

Brentford-Forest Green, 19h45

Cardiff-Brighton, 19h45

Gillingham-Cheltenham, 19h45

Huddersfield-Everton, 19h45

Leeds United-Crewe, 19h45

Millwall-Cambridge Utd, 19h45

Morecambe-Preston, 19h45

Northampton-Wimbledon, 19h45

QPR-Oxford Utd, 19h45

Sheffield United-Derby County, 19h45

Shrewsbury-Rochdale, 19h45

Stevenage-Wycombe, 19h45

Stoke City-Doncaster, 19h45

Watford-Crystal Palace, 19h45

Wigan-Bolton, 19h45

Nottingham Forest-Wolverhampton, 20h00