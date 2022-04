Depois do desabafo de Isaías, que se queixou nas redes sociais de não conseguir arranjar um bilhete para que o filho pudesse ver ao vivo o Benfica-Liverpool, nesta terça-feira à noite, o clube encarnado já fez chegar ao antigo jogador do clube o ingresso desejado, confirmou fonte do Benfica contactada pelo Maisfutebol.

Isaías, que entretanto apagou a publicação, disse ter falado com muitas pessoas ligadas ao Benfica, mas sem sucesso. «Como são as coisas. Na vida, só somos valorizados quando estamos a dar algo em troca. Estou desde o sorteio da Champions a tentar arranjar um bilhete para o meu filho realizar o sonho de ver a equipa em que o pai teve uma história bonita, já falei com muitas pessoas ligadas ao Benfica e ninguém se prontificou a ajudar», escreveu.

O desabafo do ex-avançado que jogou no Benfica entre 1990 e 1995 (178 jogos e 71 golos) foi recebido com surpresa na SAD encarnada, onde, aparentemente, até esta terça-feira de manhã ninguém tinha conhecimento das constantes solicitações.

O Benfica-Liverpool joga-se nesta terça-feira a partir das 20h00 e será transmitido em canal aberto pela TVI.