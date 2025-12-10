Ivanovic: «Fechámos o jogo como quisemos»
Avançado foi titular na vitória do Benfica sobre o Nápoles (2-0)
Franjo Ivanovic, avançado do Benfica, em declarações à Sport TV, depois de ter sido titular na vitória do Benfica sobre o Nápoles (2-0), no Estádio da Luz, em jogo da 6.ª jornada da Liga dos Campeões.
Análise ao jogo
«Foi um bom jogo, marcamos dois golos, fizemos uma boa pressão sobre a linha defensiva deles. Penso que fizemos uma boa primeira parte. Na segunda parte, defendemos bem, marcamos um segundo golo e fechámos o jogo como quisemos. Acho que jogamos mesmo muito bem.»
Sobre a titularidade
«Fiquei muito feliz por estar no onze inicial, dei o meu melhor, trabalhei duro, estou mesmo feliz por termos vencido hoje».
O que lhe disse Mourinho antes deste jogo?
«Não falámos sobre este jogo, apenas trabalhei duro nos treinos. Falamos de futebol todos os dias, mas não falámos especificamente sobre a minha titularidade.»
Melhor exibição do Benfica esta época?
«Talvez tenha sido uma das melhores exibições, porque, coletivamente estivemos muito bem, demos luta e jogámos bem coletivamente.»