Franjo Ivanovic, avançado do Benfica, em declarações à Sport TV, depois de ter sido titular na vitória do Benfica sobre o Nápoles (2-0), no Estádio da Luz, em jogo da 6.ª jornada da Liga dos Campeões.

Análise ao jogo

«Foi um bom jogo, marcamos dois golos, fizemos uma boa pressão sobre a linha defensiva deles. Penso que fizemos uma boa primeira parte. Na segunda parte, defendemos bem, marcamos um segundo golo e fechámos o jogo como quisemos. Acho que jogamos mesmo muito bem.»

Sobre a titularidade

«Fiquei muito feliz por estar no onze inicial, dei o meu melhor, trabalhei duro, estou mesmo feliz por termos vencido hoje».

O que lhe disse Mourinho antes deste jogo?

«Não falámos sobre este jogo, apenas trabalhei duro nos treinos. Falamos de futebol todos os dias, mas não falámos especificamente sobre a minha titularidade.»

Melhor exibição do Benfica esta época?

«Talvez tenha sido uma das melhores exibições, porque, coletivamente estivemos muito bem, demos luta e jogámos bem coletivamente.»