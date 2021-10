Depois de ultrapassado com distinção o teste do Barcelona (vitória por 3-0), o Benfica volta a defrontar no Estádio da Luz mais um colosso do futebol europeu. Nesta quarta-feira, a equipa de Jorge Jesus defronta o Bayern Munique, equipa que o treinador das águias disse ser atualmente a melhor do Mundo.

Na antevisão ao encontro desta quarta-feira, Jesus enumerou as diferenças entre espanhóis e alemães. «São equipas completamente diferentes. Cada uma com uma ideia de jogo. A equipa do Barcelona é muito mais refinada do ponto de vista do ataque posicional. A equipa do Bayern Munique é muito mais virada para o golo, muito mais rápida nas suas decisões ofensivas e mais difícil de parar. São equipas incomparáveis no jogo ofensivo», frisou.

O técnico das águias vincou que o Benfica terá de ter uma organização defensiva exemplar frente aos bávaros para sair do jogo com um resultado positivo. «Temos de nos adaptar a qualquer adversário. Seja o Bayern ou o Trofense. Alguns treinadores dizem que a ideia é sempre a mesma, mas isso é mentira: o futebol é adaptação. Vamos tentar anular alguns pontos fortes do Bayern, como eles vão tentar fazer com o Benfica. Não com marcações individuais, mas com ideias coletivas, que é a nossa forma de defender. Tentar que esta equipa não jogue muito tempo entrelinhas, que é um dos pontos fortes desta equipa, com os três Três avançados mais o Sané e o Muller. É isso que faz com que esta equipa seja muito forte na última linha e vamos tentar que isso não aconteça. O mais importante é ter uma boa organização defensiva amanhã. Se conseguir ter, vai discutir o jogo, não tenho dúvida nenhuma», observou.