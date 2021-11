Jorge Jesus garante que o empate com o Estoril já é passado e a equipa já está com o foco apontado para o jogo desta terça-feira com o Bayern Munique. Não houve muito tempo de recuperação e, além disso, o adversário é muito mais «poderoso».

«Ia dizer uma derrota, mas não perdemos com o Estoril. Mas empatar no momento que foi, moralmente e psicologicamente, deixa nas primeiras 24 horas a equipa e o treinador, não direi arrasados, mas sentidos por perder dois pontos. Faz parte, no domingo antes ganhaste a acabar o jogo, tens de saber viver com isso. Já passou, já passaram horas», começou por comentar na antevisão do regresso à liga dos Campeões.

Agora é uma questão de mudar o chip. «Agora é outro jogo, outra competição, com um adversário que não tem nada a ver com o Estoril, com um poder muito grande e que nos vai por à prova para este jogo amanhã», destacou.

Dois dias de treino, com mais teoria do que prática. «Os dias que temos para preparar os jogos, são os mesmos que tem o treinador do Bayern e os outros treinadores. Aquilo que tens de fazer é passar as coisas mais teóricas. O tempo que tens para passar com os teus jogadores é tudo mais na teoria e menos na prática», referiu ainda.

Quanto à equipa desta terça-feira, uma dúvida para o lado direito da defesa, depois do treinador ter testado Randonjc no jogo com o Estoril nessa posição. «Em principio não vai jogar ele, é preciso saber defender melhor. Em princípio, ainda pode acontecer alguma coisa, mas em princípio não vao jogar», limitou-se a referir.