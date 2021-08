Jorge Jesus voltou a elogiar Mario Gotze, internacional alemão do PSV Eindhoven, depois do triunfo do Benfica por 2-1, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões.

«É um jogador que, mesmo sem jogar muito, sem ter bola, joga muito. Isso quer dizer o quê? Põe os outros a jogar sem bola, pelos movimentos que faz. Depois quando tem bola, se errou um passe foi muito. É um jogador que ninguém tem duvidas sobre o valor dele», referiu.

Mas o médio alemão não foi o único alvo de elogios do treinador do Benfica. «Esta equipa do PSV tem quatro avançados com muita qualidade individual. O Zahavi é um israelita com muita mobilidade, difícil de parar também. Se não defenderes bem, como foi o caso do Benfica, podes ser surpreendido porque é uma equipa com muito talento individual», acrescentou ainda.