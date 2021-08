Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o PSV Eindhoven (2-1), no Estádio da Luz, em jogo da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões:

[Análise ao jogo]

- Concordo com aquilo que o Lucas disse, salientou que a equipa defendeu muito bem. O Benfica na primeira parte foi muito forte taticamente e tecnicamente, soube o que eram os momentos do jogo. Foi assim que surpreendemos o PSV. Sabíamos que estávamos a jogar contra um adversário que não é fácil de travar ofensivamente, deixamo-los ter bola no meio-campo deles. Era uma posse que não nos trazia problemas nenhuns. Tanto é assim, que na primeira parte o PSV não teve uma chance de golo. O Benfica esteve perto de fazer o 3-0 antes do 2-1. Não fizemos e acabámos por sofrer com todo o mérito do jogador do PSV que carregou a bola, foi para cima e teve sorte. O Nico [Otamendi] toca na bola e o Ody já não conseguiu defender, mas também é mérito de quem fez a jogada individual. Só um grande Benfica pode ganhar os dois jogos, ganhámos hoje e agora vamos preparara-nos para ganhar na Holanda.

[O Benfica pareceu mais desgastado no segundo tempo]

- O objetivo era vencer, hoje já não se contabiliza os golos que podem contar a dobrar. O objetivo número um era vencer. Vamos partir para o segundo jogo em vantagem, não nos garante nada, como é óbvio. Qualquer resultado hoje não garantia nada nem ao PSV, nem ao Benfica. O Benfica jogou durante a primeira parte com muita qualidade tática e também técnica. Na segunda continuámos a parar o adversário. A primeira oportunidade é para nós, é para o 3-0 e não o 2-1, mas não conseguimos ser tão fortes como na primeira parte. Aqueles jogadores que podiam ser rápidos aos 70 minutos já não estavam tão bem. Com as substituições que fizemos começámos a segurar novamente o jogo e acabámos no final com mais bola do que tivemos até às substituições. O PSV foi à procura do prejuízo, estava a perder por 2-0. Estávamos a jogar contra uma grande equipa, mas só um Benfica forte é pode ganhar a este PSV. Volto a repetir, qualquer uma destas equipas que chegue a fase de grupos, vai longe, porque são duas equipas muito fortes.

[Yaremchuk chegou há pouco tempo, mas foi titular]

- A gente quando o foi contratar foi porque acreditava que ele pudesse ajudar a equipa. Não é um jogador muito móvel, não é rápido, mas é um bom finalizador. As poucas ações que faz, fá-las bem. Esteve nos dois golos do Benfica, como já tinha estado frente ao Arouca. Nos jogos a doer vai ter de ser avançado. Tem mais argumentos para no futuro ajudar a equipa.

[Quatro alterações de uma assentada?]

- Não ia fazer quatro, ia fazer três, mas quando estávamos a fazer o Diogo disse que sentiu uma dor na anca e de três passou para quatro. Houve ali um pouco de confusão porque ele não estava nas três que ia fazer. Entraram quatro que ajudaram a equipa a melhorar. Fisicamente ganhámos algum poder na zona central. O João Mário e o Julien [Weigl] já não estavam nas disputas diretas com o adversário que estava a ganhar todas as bolas ali no meio. Com a entrada do Meité conseguimos alguma segurança. Mesmo o Everton, não sendo muito ofensivo, ajudou muito o Grimaldo que estava com problemas com dois jogadores a entrar na zona deles. O Pizzi e o Rafa já não olhavam, para trás, só para a frente e o Everton ajudou um pouco a fechar.

[O que mudou na segunda parte para o Benfica perder o controlo?]

- O Benfica esteve a jogar com o PSV, não foi com uma equipazita qualquer. São duas equipas que podem comandar o jogo, mais tempo ou menos tempo, porque têm o mesmo valor. Por essa ordem de ideias, o PSV seria uma equipa banal na primeira parte e não é. É uma equipa que ainda não tinha perdido e tinha goleado o Galatasaray. Sabíamos que estávamos a jogar contra um adversário bom. Estes jogos têm alternâncias. O Benfica esteve melhor na primeira parte, na segunda, na primeira meia-hora, esteve o PSV. Mas isso faz parte do jogo.