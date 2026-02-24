João Tralhão substituiu José Mourinho na conferência de imprensa de antevisão do Real Madrid-Benfica, mas o treinador principal não deixou de ser um dos principais temas na abordagem ao jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Mourinho vai estar no Bernabéu ou vai ficar no Hotel?

«Não sei, não sei onde ele estará. Nós preparámos este jogo a antecipar todos os cenários que possam acontecer. Obviamente que é um jogo com carácter diferente do ponto de vista do que é o nosso líder, que é o Mourinho não estar no banco. Ele gostaria de estar obviamente, não está por uma situação que vocês conhecem. Da nossa partem enquanto staff, preparámos a equipa, preparámos todos os cenários para que amanhã consigamos estar ao nosso nível, manter aquilo que temos feito. É basicamente isso, não sei onde ele estará.»

Mourinho devia estar nesse lugar, transmitiu-lhe alguma mensagem?

«Essa questão divide-se em duas. A primeira é que tens de perguntar ao José Mourinho, não sou eu que tenho de responder a essa questão. A segunda, como é que nós preparámos, preparámos coo preparamos tudo. Somos um staff, o José Mourinho é o nosso líder, tudo o que fazemos, fazemos em conjunto, temos o privilégio de ter o míster José Mourinho como nosso líder e a preparação fez-se como fazemos tudo. Relativamente à equipa, ao nosso comportamento enquanto staff e amanhã garantimos que vamos estar preparados.»

O que perda a equipa sem o Mourinho no banco?

«A primeira coisa que perde é o seu líder que gostava de estar na área técnica e não pode. Não pode por uma situação que nós consideramos que não foi justa. Relativamente àquilo que não perde, é aquilo que o míster Mourinho já disse no passado. Obviamente que o líder faz sempre falta, mas ele já disse que quando falta um jogador estará outro e o outro dará o máximo, portanto, nós, apesar do José Mourinho não estar na área técnica, sabemos o que temos de fazer. Todas as diretrizes que ele definir serão cumpridas por nós».

Tem muito anos de Benfica, como se sente em estar neste palco?

«Agradeço a pergunta, mas não é uma questão pessoal. Quem vai dirigir a equipa não é o João Tralhão, que vai dirigir a equipa é o mesmo treinador que dirigiu os outros jogos e que vai dirigir os próximos que é o míster Mourinho. Estou cá para poder ser a extensão daquilo que são as ideias do treinador e para ajudar naquilo que é a minha competência. Do ponto de vista daquilo que é o sentimento, é um sentimento igual porque vou fazer exatamente o mesmo que tenho feito em todos os jogos desde que estou com ele.»