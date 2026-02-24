Gianluca Prestianni foi tema tabu na conferência de imprensa de antevisão do Real Madrid-Benfica, liderada por João Tralhão, face ao castigo de José Mourinho para o segundo jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas houve questões relacionadas com o jogador argentino que não deixaram de ser respondidas.

Do ponto de vista tático, o que vai mudar sem Prestianni?

«Sobre esse tema, não vamos falar da situação que perguntou. O que podemos dizer é que, independentemente do jogador que estiver dentro do campo, nós temos uma identidade que é uma identidade clara desde que chegámos. Já provámos ao longo dos jogos que, jogue o jogador A ou jogador B, nós mantemos o mesmo perfil e amanhã queremos manter a nossa identidade. Queremos ser uma equipa que consiga ter domínio do jogo, obviamente num cenário que não é fácil, estamos a jogar contra o Real Madrid no Bernabéu, mas vamos manter a nossa identidade independentemente de quem estiver em campo.»

Porque é que decidiram trazer Prestianni para Madrid?

«Acho que o clube já tomou a sua posição, a UEFA tomou uma decisão, o clube recorreu e nós, enquanto treinadores, temos de preparar todos os cenários e um dos cenários é esse.»

Os jogadores estão motivados para este jogo?

«Para o Benfica é uma final amanhã, mas para o Real Madrid também. É uma final para os dois. Amanhã, no final do jogo, só uma equipa sairá daqui qualificada. Da mesma forma que vamos entrar com a nossa estratégia, o Real Madrid entrará também com uma estratégia de tentar aproveitar o facto de estar a jogar em casa. Estamos preparados para isso, sabemos que é um jogo complexo, difícil, mas estamos também preparados para esse cenário, conforme o Real Madrid e apresentar. Há uma coisa que sabemos, o Real Madrid tem um determinado perfil, não vai conseguir fugir ao seu perfil o jogo inteiro, mas também tem as suas fragilidades e estamos preparados para explorá-las.»

Benfica vai entrar em campo a perder. Isso pode afetar a postura do Benfica em campo?

«Olhámos para este jogo como se fossem duas metades, neste momento estamos no intervalo, está 1-0 para o Real Madrid, temos 90 mais o que vier a seguir para jogar e disputar este jogo. O nosso plano de jogo é um plano claro para a nossa equipa, não vai fugir à nossa identidade e, do ponto de vista estratégico, não posso adiantar muito mais, senão estaria a dar trunfos ao treinador do Real Madrid. Esperamos que manhã esteja surpreendido como nosso plano estratégico, é esse o nosso objetivo.»