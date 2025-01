Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Barcelona no Estádio da Luz:

«Foi uma exibição boa da nossa parte, com imensas oportunidades de golo, mas um resultado que me deixa completamente frustrado.

Marcámos quatro golos, tivemos pelo menos mais duas oportunidades claras e quando olho para o último momento do jogo o que me apetece dizer, também em função das análises que se fizeram, é que devia ter sido penálti para nós e não golo do Barcelona. E o desfecho do jogo devia ter sido a nosso favor.

Se o empate já era pouco para o que fizemos, a derrota deixa-nos completamente frustrados. No entanto, satisfeitos pelo trabalho dos jogadores e um orgulho enorme por sentir durante o jogo todos os adeptos a apoiarem a equipa e a empurrarem-nos para uma exibição muito boa.

Tínhamos prometido uma noite à Benfica. Ficámos pela exibição. Lamento imenso o resultado, mas agora é fazer o que fizemos há 15 dias, quando perdemos de forma justa com o Sp. Braga. Temos de olhar em frente, porque quem joga assim merece conquistar coisas e seguir em frente em provas e essa tem de ser a nossa força para jogar já com o Casa Pia e depois com a Juventus.

[A propósito de uma eventual altercação com Raphinha no túnel após o jogo]

«Sobre o túnel não sei de nada. Falei com os jogadores e regressei rapidamente ao balneário porque queria reforçar o que tinha dito. Os vários especialistas em arbitragem dão-nos razão.

[O que pretendia quando tirou o Schjelderup e o Akturkoglu, colocando, por exemplo, Bah. E como vai a equipa recuperar disto?]

«Nós ontem quando falámos sobre o jogo e antecipámos o jogo em termos ofensivos falámos sobre três coisas. O momento de como ter bola no meio-campo defensivo e onfeisvo. E olhar muito para a forma como a linha de quatro do Barcelona joga. Muito subida e com pouca distância entre os jogadores.

A equipa entrou muito bem no jogo e um bom exemplo foi a forma como virámos o jogo no primeiro golo. A nossa intenção foi procurar sempre o corredor contrário, um lateral livre sem pressão para depois atacar a linhar defensiva. E isso criou um desgaste enorme para os homens do corredor. Schjelderup e Akturkoglu fizeram um trabalho muito bom.

As substituições foram no sentido de refrescar. Tínhamos de continuar a ser pressionantes, não deixando o Barcelona empurrar-nos para a área e fomos trocando para continuar sólidos a defender e continuar com a mesma qualidade e também em busca de transições.

Quando olho para a forma como defendemos e como sofremos os golos, fica também um sabor amargo. Finalizando a sua questão, quando se perde e perde desta maneira temos mais coisas para nos agarrar e seguir em frente. Há 15 dias merecemos perder, aprendemos muito com essa derrota e demos uma resposta na Taça da Liga.

Fica a exibição, é a ela que temos de nos agarrar. Lamento imenso o resultado. Fica o sentimento de frustração pelo resultado e pela forma como o jogo termina.»

[Sobre o erro de Trubin no segundo golo do Barcelona]

«São coisas que acontecem. Como é que podemos calcular isso? (…) Foi uma infelicidade e de certeza que ele vai olhar para a frente.»