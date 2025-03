Bruno Lage, treinador do Benfica, analisou a derrota frente ao Barcelona (0-1), na flash da Sport tv.

«Começámos o jogo com uma oportunidade, aos 20 segundos. Terminámos o jogo com outra excelente oportunidade. Durante 90 minutos tivemos boas oportunidades, poderíamos conseguir outro resultado. Devemos valorizar aquilo que fizemos perante uma grande equipa, recuperar o mais breve possível, porque temos um jogo muito importante contra o Nacional. E vamos a Barcelona para vencer, para avançar para a próxima eliminatória. Foi essa a mensagem que passámos no balneário.»

«O jogo mudou com a expulsão, tivemos um período em que mantivemos as dinâmicas como se estivesse 11 para 11. Tínhamos de projetar os dois laterais, à partida seria o mais baixo possível, porque o Lewandowski pressiona o nosso médio e os alas sobre os centrais. Queríamos colocar os laterais o mais longe possível da pressão, começando a construção por aí.»

«Com a expulsão, quisemos projetar os laterais, obrigar os alas a recuarem e conquistar o espaço à largura, mantendo as restantes dinâmicas. A equipa teve um posicionamento muito bom, o que permitiu criar muitas oportunidades.»

«Tivemos a mesma situação com o Mónaco e a eliminatória foi disputada no segundo jogo. Pela forma como jogámos, poderíamos obter outro resultado, mas isso não nos retira a ambição de seguir em frente.»

«Renato Sanches? Teve impacto, quando alterámos não mudámos o posicionamento. O que pedimos foi que o Renato carregasse o jogo, pelo passe longo, com situações de remate de longe. Infelizmente não tem dado o seu contributo, mas hoje jogou a um nível muito bom. Esperamos que regresse em pleno e que ajude até ao final da época.»