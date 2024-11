Bruno Lage, treinador do Benfica, falou à flash da Sport tv após a vitória no Mónaco (2-3).

«Tentei estar o mais calmo possível, foi um jogo muito emotivo, até com golos anulados. Foi uma vitória de equipa. Os jogadores que entraram também interpretaram bem o jogo. Foi a última mensagem que quis passar. Para confiarem em nós e, principalmente, neles e no que fazem diariamente. Vamos precisar de todos e hoje foi mais um exemplo. Os três pontas de lança marcaram três golos e são três pontos muito importantes.»

«Começámos a pensar em mudanças ao intervalo, pelo espaço entre linhas e com o Florentino amarelado. Quis acalmar a equipa e transformar o sistema com dois avançados, o Arthur Cabral na última linha e o Amdouni entre linhas, onde é forte. Nos treinos vamos sentindo o momento dos jogadores. Estou completamente satisfeito, numa noite muito boa, contra um adversário difícil. Fica-nos bem os nove pontos e, agora, olhamos para o jogo em Arouca. Queremos dar sequência a este momento e ao que temos feito no campeonato.»

«Di María? Todos são decisivos. Temos trabalhado muito com os pontas de lança, sobretudo quanto ao posicionamento, porque depois os colegas vão encontrá-los. O Di María está a fazer uma época muito boa e é precisamente isto que espero dele. Rendimento como jogador, está a tomar bem as decisões. Esta é também a minha forma de liderar, confiando em toda a gente, com as minhas ideias. Todos têm respeitado e isso dá-nos esta satisfação de ter um plantel disponível para ajudar a vencer.»

[Vencer o Bolonha basta para continuar na Champions?] «Temos objetivos muito claros, queremos passar à eliminatória seguinte e temos três jogos pela frente. Mas, agora, o foco está no Arouca. Até ao final do ano, queremos reduzir diferenças para o primeiro classificado.»