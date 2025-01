Na noite desta terça-feira, em Turim, a antevisão ao duelo com a Juventus foi o tema menos comentado por Bruno Lage. Ainda assim, o treinador do Benfica analisou o derradeiro adversário na fase Liga, sem desvendar quem rende Álvaro Carreras na lateral esquerda.

«Vai jogar um jogador que esteja a 100 por cento fisicamente e 100 por cento comprometido com a equipa», referiu, sem esclarecer a aposta em Beste ou a adaptação de Bah.

Em todo o caso, a ausência do lateral espanhol não resulta em dores de cabeça para Bruno Lage.

«Não acho que a saída do Álvaro vá alterar a dinâmica. A nossa ideia está preparada. O Álvaro tem feito um trabalho muito bom e estou muito satisfeito pelo potencial que apresenta. Gosto da ação ofensiva e ainda pode progredir.»

«Devemos olhar para o que temos feito de bom. Tivemos uma excelente oportunidade – pela exibição contra o Barcelona – de conseguir os pontos necessários para seguir em frente. Não conseguimos, por vários fatores. Amanhã [quarta-feira] temos essa oportunidade.»

«Temos de fazer uma grande exibição. Temos muita vontade de fazer uma boa campanha nesta Liga dos Campeões», acrescentou.

Por fim, e sobre a Juventus, o treinador do Benfica apontou ao triunfo.

«A Juventus é uma equipa que vale pelo seu todo. Preparámos o jogo para vencer. Queremos colocar em prática o que sabemos, a competência de todos e a nossa união», terminou.

Bruno Lage não conta com Álvaro Carreras, castigado por acumulação de cartões amarelos, nem com Arthur Cabral, expulso aos 90+8m do jogo com o Barcelona. Quanto a Tiago Gouveia e Renato Sanches, continuam a recuperar de lesão.

O Benfica ocupa a 21.ª posição, com dez pontos, menos dois do que a Juventus (17.ª). As águias precisam de um ponto para selar a presença no playoff. Este encontro está agendado para as 20h desta quarta-feira e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.