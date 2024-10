O Benfica vai procurar nesta quarta-feira, na receção ao Feyenoord, somar a terceira vitória em três jogos nesta Liga dos Campeões, registo que, a concretizar-se, colocará as águias pelo menos com o apuramento para o play-off da prova encaminhado.

«A nossa missão é ir para jogo com uma enorme determinação e ambição de voltar a fazer um grande jogo, de criar oportunidades de golo, marcar golos e conquistar os três pontos. Ainda para mais quando estamos num formato diferente de Liga dos Campeões em que ainda não sabemos [n.d.r.: quanto pontos são necessários para garantir o play-off ou o apuramento direto para os oitavos de final]… Há pelo menos uma teoria, mas queremos é assegurar-nos da prática. É a prática é: temos seis pontos, isso não nos garante nada e amanhã [quarta-feira] queremos somar mais três aos seis que já temos», projetou Bruno Lage na antevisão ao jogo marcado para as 20h00 no Estádio da Luz.

A última vitória das águias - 4-0 sobre o Atlético Madrid - foi tema pela Europa fora e o técnico das águias reconheceu que trouxe mais responsabilidade, mas não só. «Responsabilidade e confiança. Mas a responsabilidade é fruto do trabalho diário que vamos fazendo. E o que fizemos nas duas semanas seguintes ao jogo com o Atlético Madrid foi um bom exemplo disso», constatou, garantindo que o espírito da equipa para o jogo desta quarta-feira é bom.

«Estamos confiantes, acho que preparámos o jogo muito bem e a nossa confiança tem a ver com, quando estamos a transmitir as nossas ideias aos jogadores, eles sentirem também confiança e segurança de que, seguindo uma determinada estratégia podem fazer um bom jogo.»