Bruno Lage, treinador do Benfica, falou à flash da Sport tv depois do triunfo na visita à Juventus (0-2).

«Missão cumprida e com um grande jogo, de enorme qualidade. A entrada em jogo foi muito boa, aos 20 segundos tivemos uma oportunidade de golo. Houve justiça no marcador. Vencemos e bem, e podíamos ter feito mais do que um golo na primeira parte. Foi uma boa exibição. Seguimos em prova, que era o objetivo. A equipa mostrou personalidade e união.»

«Bah? Preparei o jogo consoante o momento dos jogadores. Optei pelo Bah em função do Francisco Conceição, que é um miúdo rápido, de muita qualidade. Foi um duelo individual muito interessante. Mas foi mais importante a personalidade e união da equipa.»

«Aproximei-me dos adeptos e pedi que acreditem no nosso trabalho. Há uma grande união na equipa e entendo a paixão dos adeptos. Estão sempre presentes. Eles sabem que têm um treinador que sabe o que quer. Os jogadores sabem que têm um líder que os vai defender para sempre. Agora há que recuperar para o jogo com o Estrela da Amadora.»

«Sonho? Há mais de 30 anos, treinava o meu irmão. O sonho dos jogadores era estar nestes jogos. O meu sonho era liderar uma grande equipa, como esta.»