Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Feyenoord para a Liga dos Campeões:

[Sobre a posição de Beste, que tem jogado sempre mais adiantado no corredor esquerdo com Bruno Lage]

«Comigo, o Beste só tem jogado naquela posição. Tentamos tirar partido da sua qualidade de cruzamento, da agressividade ofensiva: um jogador muito rápido e forte num um contra um. E temos tirado partido dessa posição. Sabemos que pode jogar noutras posições, mas tem resultado a entrada dele naquela posição.

[Sobre o momento de Pavlidis, que está a marcar poucos golos]

«Temos de criar mais oportunidades de golo, de conhecer melhor as movimentações do nosso ponta de lança e servi-lo da melhor maneira.»

[Di María tem sido sempre substituído nos últimos jogos. Não tem condição física para aguentar os 90 minutos?]

«O mais importante para mim é analisar o que a equipa está a precisar naquele momento e sentir que a equipa cresce com as substituições. Não vou individualizar a questão, porque saíram mais jogadores. Fizemos cinco substituições e senti sempre a equipa a crescer. Fizemos o 2-1 e podíamos ter feito pelo menos o golo do empate.»