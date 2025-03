Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Barcelona na Luz para os oitavos de final da Liga dos Campeões:

«Foi um bom jogo de futebol. Começamos o jogo a ter aos 20 segundos uma excelente oportunidade para marcar e terminámos com várias oportunidades e não conseguimos marcar. Fica a eliminatória em aberto, que é o que perspetivávamos. Não estamos satisfeitos com o resultado, mas estamos já com a página virada e com jogadores a recuperar para fazermos uma boa exibição e com golos já perante o Nacional. E depois com uma ambição enorme de ir a Barcelona vencer e seguir em frente na prova.»

[Conversou com António Silva sobre o erro que cometeu e que ditou o golo que decidiu o jogo?]

«Entendo, mas acho que o jogo fica é marcado pelas várias oportunidades que criámos e não marcámos. Podíamos estar aqui a falar de um resultado de 5-1 e estamos a falar de um 1-0. Toda a gente falhou passes, desde o guarda-redes ao avançado. Este fica visível porque dá o golo.

O António não precisa de palavras. Precisamos é de olhar em frente para fazer já uma exibição semelhante com o Nacional e olhos postos no jogo seguinte com o Barcelona.»

[Historicamente, o Benfica não tem resultados positivos em Barcelona…]

«Eu não ligo muito ao passado. (…) Na nossa primeira conferência da época na Liga dos Campeões eu tinha duas vitórias em seis jogos e não tinha vitórias fora de casa. E o registo na presente temporada é muito bom na Liga dos Campeões e fora de casa. O que me interessa é passar muita confiança e ambição aos nossos jogadores para fazermos um grande jogo em Barcelona.

Vimos um Barcelona que respeitou muito o Benfica. Não pressionou com costuma pressionar, não manteve a linha defensiva muito subida como costuma manter e isso prova que houve respeito. E as palavras do treinador após o jogo refletem isso.»

[Porque é que acha que o jogo poderia ter terminado 5-1?]

«Estou a dizer em função das nossas oportunidades de golo. Também podia ser 4-1, 4-2 ou 4-3. O jogo foi muito rico em oportunidades, principalmente para o nosso lado.

Tivemos uma entrada muito boa logo com a oportunidade do Aktürkoglu aos 20 segundos e depois houve uma oportunidade aos 15 minutos do Barcelona, com duas boas defesas do Trubin. Mas a segunda parte foi claramente um conjunto de oportunidades muito boas. Inclusive houve um penálti em que o Belotti estava com a manga da camisola fora de jogo. Num dia bom podíamos ter feito os mesmos golos que marcámos ao Atlético Madrid. Importante foi o que fizemos 11 contra 11 e mesmo após a expulsão a equipa entendeu o que tínhamos de mudar e continuámos a criar imensas oportunidades de golo. Pelo que vejo, a imprensa espanhola faz um grande destaque ao guarda-redes adversário.»