O treinador do Benfica, Bruno Lage, deixou elogios à equipa do Mónaco, adversário no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Na antevisão ao jogo no principado, o técnico dos encarnados destacou as valias do plantel monegasco e manifestou a convicção de que a eliminatória só será decidida na segunda mão, em Lisboa.

«Espero a mesma equipa, muito competente, com enorme qualidade, forte fisicamente, com enorme qualidade técnica, com muitos jovens com dinâmica forte na frente. Espero um jogo difícil, à semelhança do jogo anterior. Agora, há a diferença que nesta fase é a eliminar. Queremos fazer um grande jogo e a eliminatória com certeza será decidida no Estádio da Luz», disse Lage, que recusou o favoritismo encarnado, que Adi Hütter tinha apontado.

«Já joguei três vezes contra o treinador do Mónaco. Não falo de arbitragem, mas tenho boa memória. Sobre o jogo, nesta altura da competição, é 50/50. O Mónaco é uma grande equipa, vencemos na primeira fase, mas neste momento é uma competição diferente. Temos de fazer um bom jogo e um bom resultado para decidir a eliminatória na Luz», frisou.

Lage recordou ainda o momento em que juntou os jogadores no relvado após o triunfo na fase regular sobre o Mónaco. Na altura, disse ao plantel que iam «fazer uma grande época» e continua a acreditar nessas palavras.

«O mais importante é a minha mensagem passar. Uma coisa é falar com os jogadores na emoção e na linguagem do balneário. Cresci dentro de um balneário, o meu pai foi treinador, conheço tudo de um balneário. Sobre a mensagem, foi no momento da vitória e em que senti que a equipa, que estava com dois meses e pouco de trabalho, teve uma vitória importante, num jogo com reviravoltas, golos anulados... Estas vitórias, por vezes, dão ainda mais confiança e assim foi. Estamos numa boa situação, já temos um título conquistado e estamos nesta fase da Liga dos Campeões. O que importa é jogarmos aqui com a mesma ambição e determinação. Senti a equipa muito confiante, está determinada em fazer uma boa época e um bom jogo», sublinhou.

«Vamos jogar contra uma grande equipa, que joga um jogo muito físico, mas com muita qualidade técnica, velocidade, movimentos interiores e profundidade. Temos de estar no nosso melhor e ter cuidado para fazer um grande jogo. Saber quando defender e quando atacar, criar oportunidades e ter a mentalidade assassina de matar e fechar o jogo», observou.

O Benfica disputa a primeira mão do play-off da Champions, a partir das 20h00 desta quarta-feira. Pode acompanhar a partida AO MINUTO no Maisfutebol.