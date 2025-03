Excluindo as pausas para as seleções nacionais - habitualmente marcadas pela perda de vários jogadores - o Benfica teve pela primeira vez uma semana completa (o máximo haviam sido cinco dias entre desafios) para preparar um jogo desde o regresso de Bruno Lage.

Entre o jogo com o Sp. Braga e o reencontro desta quarta-feira com o Barcelona, para a 1.ª mão dos oitavos de final da Champions, os encarnados tiveram seis dias de trabalho. Um cenário favorável que o emblema espanhol não teve (teve jogo no domingo) e que mereceu um lamento de o treinador Hansi Flick.

«Concordo [n.d.r.: com as críticas do treinador adversário] se olharmos para a questão de uma forma global. Há coisas muito mais importantes para discutir do que termos jogado ou não. Há, sim, coisas que temos de discutir sobre a quantidade de jogos e o intervalo de tempo entre jogos. Entre o nosso jogo de amanhã e próximo jogo do campeonato nem 72 horas vamos ter. Essas são questões muito mais importantes do que pensar se algum adversário jogou ou não», disse Bruno Lage.

No próximo sábado, o Benfica recebe o Nacional às 18h00 e volta a jogar na terça-feira com o Barcelona em Espanha.