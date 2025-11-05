Benfica
Leandro Barreiro: «Fizemos um jogo muito bom, mas quem não marca…»
Médio do Benfica lamentou o desfecho da quarta ronda da Champions
Leandro Barreiro, médio do Benfica, falou à flash da Sport tv após a derrota com o Bayer Leverkusen, na quarta jornada da fase liga da Champions (1-0).
«Fizemos um jogo muito bom, mas quem não marca…sofre. Criámos muitas oportunidades, mas sem marcar fica mais difícil ganhar. O positivo é que criámos muitas ocasiões de golos. Temos de treinar mais.»
