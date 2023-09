Já é conhecido o nome do árbitro para a estreia do Benfica na fase de grupos da Liga do Campeões, na próxima quarta-feira, no Estádio da Luz, frente aos austríacos do Salzburgo. Trata-se do turco Halil Umut Meler.

O árbitro turco regressa, assim, ao Estádio da Luz, onde na temporada passada já tinha apitado o embate com os belgas do Club Brugge, que acabou com uma goleada da equipa de Roger Schmidt (5-1), ainda antes de também ter apitado a visita do Sporting à Juventus, para os quartos de final da Liga Europa.

Umut Meler vai contar com o apoio dos compatriotas Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy, enquanto Arda Kardesler irá assumir as funções de quarto árbitro. O VAR para este jogo ficará entregue a Alper Ulusoy e Abdulkadir Bitigen.

Recordamos que o Benfica está integrado no Grupo D onde, além do Salzburgo, terá como adversários os italianos do Inter Milão e os espanhóis da Real Sociedad.