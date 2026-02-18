Luisão é a primeira voz crítica do universo Benfica ao caso que envolve Vini Jr. e Prestianni, depois de o brasileiro do Real Madrid marcar na Luz, na primeira mão do play-off da Champions (1-0). Nas redes sociais do Benfica, o antigo capitão das águias defendeu o compatriota.

«Esta camisola é muito grande. Amo o Benfica, é a minha segunda pele, mas tem de se ser digno para vestir o manto sagrado. E este texto [de Prestianni] piora [tudo] porque é mentira. O futebol ganha-se na raça, na luta. Foi um ato racista e estou envergonhado. Sei do que falo. Não estou a julgar. (…) Apesar de, pela experiência, saber a verdade.»

Face a várias respostas e críticas de adeptos, Luisão argumentou que o seu «tacho» são os títulos conquistados no Benfica: Liga (seis), Supertaça (quatro), Taça da Liga (sete) e Taça de Portugal (três). Foram 538 jogos oficiais e 47 golos pelas águias.