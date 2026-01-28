Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica no Estádio da Luz por 4-2:

Como explica esta má noite do Real Madrid dias depois do grande jogo com o Villarreal?

«Não tenho uma explicação clara. O que é verdade é que não fomos os mesmos que em Villarreal e isso é um problema. Não temos continuidade no nosso jogo e isso é um problema que temos de resolver. Não podemos estar hoje num dia sim e amanhã num dia não, porque isso não é típico de uma equipa campeã. Merecemos estar na posição em que estamos hoje depois desta derrota. O Benfica mereceu ganhar e resta-nos trabalhar. Temos mais dois jogos do play-off. Doeu-nos um pouco porque queríamos ter este momento de fevereiro para trabalhar o nosso jogo com tempo, mas temos de passar pelo play-off e não temos a oportunidade de entrar diretamente nos primeiros oito.»

Sobre o último golo sofrido e a vergonha sentida pelos números da derrota

«Um pouco de vergonha por sofrer mais um golo, mas matematicamente não mudou nada termos sofrido três ou quatro golos. Mas, repito, temos de ter mais continuidade no nosso jogo. Tivemos três jogos de bom nível e hoje não tivemos continuidade.»

Foi um problema de futebol, de atitude ou de tudo? O que pensam no balneário?

«Acho que é um pouco de tudo. Não posso dizer que foi só de atitude, porque vão pensar que chegámos aqui sem vontade. Não foi isso. E se digo que é só futebol, vão pensar que a equipa é má. Penso que é algo geral. Na Champions cada detalhe é muito importante se queremos ganhar. E ainda mais contra uma equipa como o Benfica, que não estava entre as 24 e que demonstrou que se não chegássemos aqui com tudo o que é preciso para ganhar um jogo da Champions podíamos sair humilhados [tradução não literal de pintan la cara].»