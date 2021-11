Declarações do defesa Morato, após a derrota do Benfica diante do Bayern Munique, por 5-2. O central marcou o primeiro golo da equipa de Jorge Jesus:

[Trocaria o golo por um resultado mais positivo?]

- Claro que sim, a gente sabe que a vitória é o resultado mais importante. Fico feliz por ter marcado o meu primeiro golo, mas o resultado não foi bom. Trocaria o golo pela vitória.

[O jogo em Barcelona vai ser decisivo?]

- Acredito que sim, só dependemos de nós para a classificação. Vamos para esses dois jogos para ganhar.

[O que leva desta experiência de ter jogado frente a uma das melhores equipas do mundo?]

- A diferença é boa, gente sabe que a gente tem de pegar essas bagagens, aprender, faz parte, mas não podemos levar cinco golos. Temos de ver o que o professor tem para falar e corrigir.

(Imagens vídeo Eleven Sports)