À espreita da estreia na Liga dos Campeões, Ivan Lima integra pela primeira vez uma convocatória para a prova europeia. Depois de fazer a estreia pela equipa principal em Chaves, na Taça (2-0), o extremo de 20 anos sonha com algo maior. Por isso, viajou com José Mourinho e companhia, rumo a Newcastle.

As águias divulgaram os bastidores da viagem de segunda-feira, revelando a ironia de José Mourinho, Mário Branco e Simão Sabrosa em torno do ressonar de Ivan Lima.

«Vai ao lado do treinador? Que grande puxa saco. Se começas a ressonar levas com a almofada. A namorada diz que ele ressona? Mando-te lá para trás», brincou Mourinho.

Pouco depois, o treinador sentou-se ao lado do extremo, tentando perceber a definição de “anime”.

«São desenhos animados para os mais velhos», explicou Ivan Lima.

O Benfica foi recebido em Newcastle com chuviscos e por dezenas de adeptos. As águias procuram a primeira vitória nesta edição da Champions, uma vez que ocupam o 33.º posto da fase de liga, sem pontos, a três do Newcastle (11.º). O duelo está agendado para as 20 horas desta terça-feira.